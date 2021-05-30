"سيف القدس" اسم لعشرات المواليد في غزة

ذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد المواليد الذين حملوا اسم العملية العسكرية الفلسطينية الأخيرة "سيف القدس" وصل إلى 26 مولودا.

وأفادت "وكالة سما"، صباح اليوم الأحد، بأن المدير العام للأحوال المدنية في وزارة الداخلية في قطاع غزة، أحمد الحليمي، أكد أن عدد المواليد الذين حملوا اسم "سيف القدس" في جميع محافظات قطاع غزة، 26 مولودا ذكرا، حتى الآن.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا من قبل نشطاء ومغردين عبر حساباتهم على خلفية إطلاق بعض العائلات الغزية اسم "سيف القدس" على مواليدهم الجدد.

كتب أحد المغردين على "تويتر":

في رفح يسمي مولوده باسم عملية المقاومة المستمرة سيف القدس، أسماؤنا مقاومة.. تاريخنا مقاومة.

وقال آخر:

علموا أولادكم أن حب الأوطان عبادة منذ الوِلادة.

ولم يقتصر هذا الاسم على المواليد الجدد في قطاع غزة فحسب، فهناك عائلات مقدسية وضفاوية أطلقت الاسم نفسه على صغارها، دعما للمقاومة وتأييدا لها واحتفالا بنصرها.