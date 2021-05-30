بروفيسور إسرائيلي: بلادنا تشهد حربا أهلية وهجرة عكسية... فيديو

توقع بروفيسور إسرائيلي، اليوم الأحد، أن تشهد بلاده حربا أهلية، وحالات من الاغتيال السياسي للزعماء، وهجرة عسكية.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، حوارا مع أستاذ الدراسات المستقبلية، البروفيسور ديفيد باسيج، من جامعة بار إيلان، توقع خلاله هزيمة دولة إسرائيل إذا لم يتم اتخاذ خطوات بعينها للحفاظ على استمراريتها.

חוקר העתידים, פרופ' דוד פסיג, ל-@asaf_lib: "הרבה מאוד ישויות לאומיות קמו באותו מבנה כמו מדינת ישראל ומה שקורה להן אחרי 3-4 דורות - הן מתפרקות. זה מתחיל ברצח של מנהיגים ואח"כ במלחמת אזרחים, כי המאחד מתחיל להתפורר. יש מדינות שעוברות לשלב הבא ומנסחות תכלית חדשה"

#הכול_פוליטי pic.twitter.com/I9XkUQUHlh — כאן חדשות (@kann_news) May 29, 2021

وأكد الأكاديمي الإسرائيلي اعتزامه إصدار كتاب جديد بعنوان "السقوط الخامس"، أنه "يتوقع أن تشهد بلاده حربا أهلية ضارية على المدى القريب، بين اليهود أنفسهم، ووقوع حوادث عنيفة بين اليهود، ويقتل خلالها العديد من الإسرائيليين، خلال الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن إسرائيل ستشهد حالة من التفكك والانهيار بعد ثلاثة أجيال، على المدى القريب، وبعدها تعدد حالات الاغتيال لشخصيات يهودية بارزة، ثم انتفاضة داخلية بين الإسرائيليين أنفسهم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الهجرة العسكرية للنخب اليهودية والكفاءات الإسرائيلية إلى الخارج.