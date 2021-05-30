سوريا تدين الاستهداف الممنهج لجمهورية بيلاروسيا

أدانت سوريا بأشد العبارات الاستهداف الممنهج لجمهورية بيلاروسيا من قبل الولايات المتحدة وأدواتها من الدول الغربية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاستهداف الممنهج لجمهورية بيلاروسيا من قبل الولايات المتحدة وأدواتها من الدول الغربية وممارسة كافة أشكال الضغوطات بما فيها الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة للتاثير على القرار الوطني البيلاروسي والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا".

وأضاف المصدر أن "الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع جمهورية بيلاروسيا الصديقة فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا السلوك من قبل الولايات المتحدة وأدواتها والذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين".