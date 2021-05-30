إعلام: نتنياهو يوافق على حظر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحرب على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحظر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الأحد، بأن نتنياهو وافق أو أيد اقتراح حظر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الحرب على غزة، المعروفة إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، وفلسطينيا بـ"سيف القدس"، وخلال المواجهات الشرطية في مناطق الداخل الإسرائيلية، خاصة مدينة القدس المحتلة.

وذكر الموقع العبري أن الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيليين اقترحا على نتنياهو والقيادات السياسية في البلاد حظر شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تخرج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ، بعدما رفضها مسؤول رفيع المستوى في وزارة القضاء.

ونقل الموقع على لسان مصدر مطلع، أن هذا الاقتراح جاء بعد التأكد من أن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتأجيج مشاعر الكثيرين، وضررها سيكون أكثر من نفعها، حيث دعا ناشطون على تلك المواقع الاجتماعية إلى تنظيم فعاليات تعمل على إثارة الرأي العام في البلاد.

وأكد المصدر الإسرائيلي نفسه أنه تم التخطيط لتعطيل أو وقف كافة الشبكات الاجتماعية في إسرائيل بالكامل، على رأسها "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام"، وبحيث لا تكون أي إمكانية للوصول إليها.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري بأنه لم يحدث أن تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل من قبل، وأن مثل هذه الخطوة ستعد خطوة غير مألوفة في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية.