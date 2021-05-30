قطر تكشف حقيقة مناقشة ملف الإخوان المسلمين مع مصر

جاء هذا خلال مقابلة مع تلفزيون "العربي"، ومقره بريطانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الشيخ محمد ردا على سؤال عما إذا كان ملف الإخوان المسلمين قد نوقش مع مصر: "أبدا لم يثر هذا الملف حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان".

وأضاف دون تفاصيل: "نحن ليس لدينا ملفات عالقة كثيرة مع جمهورية مصر العربية وهناك تقدم إيجابي في اللجان الثنائية التي تجتمع ما بين البلدين".

وأشار إلى التنسيق الذي تم بين مصر وقطر لتأمين التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي توسطت فيه مصر.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم إحراز تقدم إيجابي في المحادثات مع السعودية التي زارها أمير قطر مؤخرا ومع مصر التي أجرى هو فيها محادثات الأسبوع الماضي. وقال إن قطر تناقش التعاون الاقتصادي مع البلدين.

ولفت إلى أن بلاده أجرت عدة جولات من المحادثات مع الإمارات لإصلاح العلاقات بعد اتفاق لإنهاء النزاع الخليجي وإن هناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات.

وكانت السعودية أعلنت، في يناير/ كانون الثاني، التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف الخليجي الذي قطعت خلاله المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، في إشارة لحركات الإسلام السياسي، وهو ما نفته الدوحة.