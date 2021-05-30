الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب الحكومة والرئاسة باعتراض سفينة إسرائيلية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد 30 مايو/أيار، الحكومة ورئاسة الجمهورية والنيابة العامة بضرورة إيقاف سفينة تجارية إسرائيلية.

وأوضح الاتحاد في بيان نشرته شبكة "نسمة" التونسية أن تلك السفينة التجارية، سترفع العلم المالطي، وقادمة من ميناء أشدود الإسرائيلي.

وقالت إن الباخرة "إيكاترينا" دخلت إلى ميناء رادس التجاري قادمة من إسرائيل، في مرتين سابقتين، يومي 31 مارس/آذار ويوم 22 مايو/أيار.

وطالبت بالتحقيق حول من يقف وراء نشاط تلك السفينة، خاصة وأنه لا يربط علاقات تجارية أو دبلوماسية بين تونس وإسرائيل.