رسالة من السيسي إلى الرئيس الفلسطيني... فيديو

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رسالة إلى نظيره الفلسطيني، محمود عباس.

وأكد السيسي في رسالته إلى محمود عباس، والتي نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" المصرية على "دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني"،

ونقل رسالة السيسي إلى الرئيس الفلسطيني، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وتاتي رسالة الرئيس المصري لنظيره الفلسطيني تزامنا مع وصول وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات مشتركة مع نظيره المصري، سامح شكري، الذي أنهى قبل أيام جولة من النقاشات حول التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لها على "تويتر" صورة للحظة وصول أشكنازي إلى مطار القاهرة، وبصحبته سفيرة بلاده لدى القاهرة أميرة أورون.

وتوجه الوزير الإسرائيلي بالشكر لنظيره المصري على الدعوة، قائلا إنه سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التهدئة مع غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي.

أضاف أشكنازي أنه سيركز خلال المحادثات على التزام إسرائيل – فوق كل الاعتبارات – بإعادة جنود مواطنيها "الموجودين في قبضة حماس".

في الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، إلى جانب إعمار القطاع مرة أخرى.

وأكد شكري "موقف مصر الراسخ" من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التحرك قُدما لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.