الإمارات...إنقاذ مواطن بواسطة مروحية بعد سقوطه من الجبل.. فيديو

‎نفذت الأجهزة المختصة في الإمارات، اليوم الأحد، مهمة إنقاذ وإجلاء طبي لرجل سقط عن جبل حفيت في مدينة العين.

وفي منشور عبر الصفحة الرسمية على "إنستغرام"، قال المركز الوطني للبحث والإنقاذ: "بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم الأحد نفذنا مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب إماراتي يبلغ من العمر 38 عام في جبل حفيت بمدينة العين".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NSRC UAE (@nsrcuae)

وأضاف البيان: "‎تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص إماراتي مصاب، وذلك إثر سقوطه وتدحرجه من جبل حفيت مما أدى إلى إصابته بكسور في الرجلين".

وختم البيان: "تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا".