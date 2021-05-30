السعودية: 40 % من السكان تلقوا جرعة واحدة من لقاحات "كورونا"

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري عبر حسابه على موقع "تويتر": "بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم".

بفضل الله

40 من كل 100 انسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الاقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم

COVID-19 vaccine doses administered per 100 people, May 28, 2021 https://t.co/XYXQoEAJdS — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) May 30, 2021

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، عن وصول إجمالي جرعات لقاح كورونا "كوفيد-19"، التي تم منحها في المملكة إلى أكثر من 13 مليون جرعة في جميع المناطق حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الجرعات أعطيت للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

بفضل الله أكثر من (13,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



⁧#خذ_الخطوة⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

⁦https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/iyJzMu0E5h — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 24, 2021

وطالبت وزارة الصحة بالمبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.