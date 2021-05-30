وفد إعلامي مصري يصل إلى غزة برئاسة عمرو أديب ولميس الحديدي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن وفدا إعلاميا مصريا وصل إلى قطاع غزة، اليوم، عبر معبر رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت "وكالة سما"، مساء اليوم الأحد، بأن الوفد الإعلامي المصري يضم عشرة إعلاميين، بينهم المذيع المعروف، عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.

وتأتي زيارة الوفد، قبل ساعات من زيارة مرتقبة لوزير المخابرات المصرية عباس كامل، إلى قطاع غزة، والتي من المقرر أن يفتتح خلالها سلسلة من المشاريع المصرية في غزة.

#عاجل| دخول وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، يترأسهم عمرو أديب ولميس الحديدي — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 30, 2021

وقام أفراد الجالية المصرية برفع صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الشوارع الرئيسة في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مع عباس كامل، سبل منع حركة حماس من تعزيز قدراتها، ضمن حراك دبلوماسي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الاعلاميين المصرييين عمرو اديب وزوجته لميس الحديدي يصلان قطاع #غزة pic.twitter.com/Zt5AM5rw09 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 30, 2021

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تناول استقبال نتنياهو لكامل في القدس، إنهما بحثا "تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية، ورحب رئيس الوزراء والسيد كامل بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

وطرح نتنياهو خلال اللقاء "المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".