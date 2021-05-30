مصر تكشف طريقة وشروط سفر المواطنين الراغبين في العودة إلى السعودية

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة، في بيان، نقلته صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية إنها "تحيط المصريين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة، علما أن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية".

وأضاف البيان، أن "هذه القرارات تضمنت حمل شهادة PCR عليها QR كود، كذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى العاصمة المنامة".

كما تضمنت القرارات، وفقا للبيان المصري، "حمل القادمين إلى البحرين جوا حجزا مسبقا للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجزا مسبقا أيضا في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة "مسافر" السعودية".

وتابعت: "هذا بالإضافة لإجراء تحليل pcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقي جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين".