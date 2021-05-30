إسرائيل تطلق برنامج لتبادل الطلاب والمعلمين مع دولة عربية

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج لتبادل الطلاب والمعلمين مع دولة عربية، بحسب إعلام عبري.

وأفاد "موقع واللا"، بأن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت، التقى اليوم في القدس الغربية، السفير الإماراتي محمد آل خاجة.

وأضاف أن غالانت أعلن خلال اللقاء عن إطلاق برامج لتبادل الطلاب والتلاميذ والمعلمين بين البلدين.

من جانبه، قال وزير التعليم الإسرائيلي في تغريدة بحسابه على تويتر: "التقيت اليوم ولأول مرة بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل خاجة".

وأضاف: "سعدت بلقاء شريك لدولة إسرائيل. أشكركم على الاجتماع المهم وعلى استعدادكم لبدء برامج للتعاون بين البلدين في مجال التعليم.شكرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دفع السلام بين إسرائيل والإمارات".

נועדתי היום לראשונה עם שגריר איחוד האמירויות, @AmbAlKhaja . שמחתי לפגוש שותף של מדינת ישראל.

אני מודה על המפגש החשוב ועל הנכונות להתנעת תכניות לשיתופי פעולה בין שתי המדינות בתחום החינוך.

תודתי לראש הממשלה, @netanyahu , על קידום השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות. pic.twitter.com/QNUFyLfaMQ — יואב גלנט (@yoavgallant) May 30, 2021

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقع الجانبان على العشرات من الاتفاقات في مجالات مختلفة كالطيران والصحة والاستثمار والتجارة وغيرها.