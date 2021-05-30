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    تقارير: اختفاء عامل كيني شكا من تدني الأجور وسوء المعاملة في قطر

    © AP Photo / Hussein Sayed
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    قال محللون إن حارس أمن كيني يواجه الآن اتهامات في قطر، بعدما دون روايات بهوية مستعارة عن تقاضيه أجرا منخفضا، حيث استهدف بهجوم تصيد احتيالي إلكتروني كشف موقعه قبل اعتقاله مباشرة.

    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محللين في منظمة العفو الدولية ومعمل "سيتيزن لاب" للأمن السيبراني إنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية من استهدف مالكولم بيدالي، عكس هجوم التصيد الاحتيالي الذي "نفذته دول خليجية" واستهدف معارضين.

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأوضح الخبراء أن الأمر يتطلب القدرة على الوصول إلى المعلومات السرية التي تخزنها شركات الاتصالات، وعادة ما يتم الإفراج عنها فقط لمسؤولي الحكومة أو قوات الأمن.

    يأتي احتجاز بيدالي، 28 عاما، لمدة أسابيع في مكان غير معروف قبل استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، ما أثار مجددا تساؤلات حول حرية التعبير البلاد قبل البطولة الشهيرة.

    كتبت منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن بدالي مؤخرا: "لا يوجد دليل على أنه محتجز لأي شيء آخر غير عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، ولممارسته حريته في التعبير، ولتسليط الضوء على معاملة قطر للعمال المهاجرين".

    عمل بدالي 12 ساعة في اليوم كحارس أمن، ودون تحت مجهول تحت الاسم المستعار "نوح" عن تجاربه كحارس، بما في ذلك دعوة لتحسين أماكن إقامة العمال والحديث عن تحديات الحياة.

    لا يزال سبب احتجاز قوات الأمن لبيدالي في أواخر 4 مايو/ أيار غير واضح. لكن في 26 أبريل/ نيسان، تحدث وظهر لفترة وجيزة في مؤتمر عبر الفيديو مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ووصف تجاربه.

    بعد ساعات فقط من انتهاء مؤتمر الفيديو هذا، أرسل مستخدم "تويتر" إلى بدالي رابطا نقر عليه لاحقا ويبدو أنه في البداية مقطع فيديو من هيومن رايتس ووتش، لكن بدلا من ذلك، أرسلته إلى موقع ويب يشبه صفحة "يوتيوب".

    يُعتقد أن هذه الحيلة "ربما سمحت للمهاجمين بالحصول على عنوان (IP) الخاص به، والذي كان من الممكن استخدامه لتحديد هويته وتحديد مكانه.

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