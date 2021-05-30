الجزائر... إعفاء الطلبة والمسنين العائدين إلى الجزائر من تكاليف الحجر الصحي

أعفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي.

كما قرر عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأحد، تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.

🔴🔴إعفاء "الطلبة" و"المسنين ذوي" الدخل الضعيف من دفع تكاليف الإيواء خلال #الحجر_الصحيhttps://t.co/oOaVGbHFts — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 30, 2021

هذا وأكدت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، أن الشروط المتعلقة بالداخلين إلى الجزائر من الخارج تشمل "تقديم المسافر نتيجة سلبية لمسحة اختبار كورونا، تعود لـ 36 ساعة لا أكثر مع التسديد الـمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر الصحي الإجباري، الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني لمدة 5 أيام، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" الـمقرّر من قبل السلطات الصحية عند انتهاء مدة الحجر".

وأضافت أن "تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق الـمسافر حصريا، ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة".