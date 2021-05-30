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    محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021

    تحذيرات من تطورات غير مرغوب فيها بين إسبانيا والمغرب

    © AP Photo / Bernat Armangue
    العالم العربي
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    تطورات متسارعة ومتصاعدة بين المغرب والبوليساريو على خلفية الأزمة الأخيرة المتعلقة باستقبال زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، على الأراضي الإسبانية.

    التوترات المتصاعدة يبدو أنها وصلت إلى درجة عالية، حيث رفض الجيش الإسباني المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" التي يحتضنها المغرب وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، المقررة إجراؤها في الفترة من 7 إلى 18 يونيو/ حزيران المقبل.

    وعبّرت وزارة الدفاع الإسبانية عن رفضها دعوة القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) للمشاركة في مناورات "الأسد الإفريقي" التي تحتضنها المملكة المغربية، متعذرة بأسباب تتعلق بالميزانية، وفقا لما نقلته صحيفة "هيسبريس" المغربية.

    في المقابل أكدت مصادر مغربية أن "الرفض الإسباني جاء على خلفية التوترات الحاصلة، خاصة بعد تهديدات غير معلنة بتعليق التعاون الأمني بين الجانبين، حيث يطالب المغرب إسبانيا بعدولها عن موقفها تجاه الصحراء.

    وأكدت المصادر أن "المغرب لن يتراجع عن موقفه بشأن قضية الصحراء، وأنه مُصر على تمسكه بعدم السماح لإسبانيا بانتهاج خطوات يراها معادية لقضيته".

    في الإطار قال البرلماني المغربي، جمال بن شقرون، إن "قضية الصحراء هي الخلاف الأساسي الحالي بين المغرب وإسبانيا".

    مروحيات الأباتشي
    © REUTERS / Paul Hanna
    تقرير: في ظل الأزمة الدبلوماسية... مقارنة بين القدرات العسكرية الإسبانية والمغربية

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب يلعب أدوارا استراتيجية مع الجانب الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

    وتابع:" إن ما تقوم به إسبانيا يسيء لها باستقبالها زعيم مطلوب على ذمة العديد من القضايا" حسب وصفه"، وأنه يجب تفعيل القانون بحق هذه القضايا بدلا من استقباله".

    وشدد على أن "المملكة المغربية جادة في حل أزمة الصحراء، وأن مقترح الحكم الذاتي هو الخيار الأمثل لحل الأزمة".

    وأضح أن "التوتر ما زال قائما حتى الآن، وأن تخفيف هذا التوتر ممكن من خلال تراجع إسبانيا عن الخطوات التي تتخذها، وأن تعمل تنفيذ القوانين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المطلوب فيها زعيم جبهة البوليساريو في ظل تواجده على أرضها".

    وتابع: إن "تلاشي أسباب التوتر يرتبط بقضية الصحراء، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء"، محذرا من أن "التصعيد قد يقود الأمور نحو توجهات غير مرغوب فيها تسود فيها توترات بين الشعبين".

    وكان القضاء الإسباني قد استدعى إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو على خلفية شكاوى رفعتها أكثر من جهة ضده، متهمة إياه بممارسة التعذيب، وتهم أخرى.

    وقد دخل غالي حسبما قالت السلطات المغربية، إلى إسبانيا، بجواز سفر جزائري يحمل اسما آخر، وذلك من أجل تلقي العلاج في إحدى مستشفياتها.

    قوات مشاة البحرية الإسبانية تتخذ مواقعها خلال مناورة عسكرية في شاطئ جاروتشا بالقرب من ألميريا بإسبانيا
    © AP Photo / Daniel Tejedor
    في ظل الأزمة بين الرباط ومدريد... إسبانيا ترفض المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"

    وعلى إثر دخول غالي إلى إسبانيا حدثت أزمة بينها وبين المغرب، حيث رفضت وزارة الخارجية المغربية في بيان شديد اللهجة، استقبال إسبانيا لغالي، مؤكدة أن عدم محاكمته سيضر بالعلاقات بين الجارتين.

    في المقابل أصدرت الخارجية الإسبانية بيانا أكدت فيه أن "استقبالها لزعيم البوليساريو كان لأسباب إنسانية بحتة"، مشيرة على لسان وزيرة الخارجية فيما بعد إلى أنه "لن يخرج من إسبانيا قبل محاكمته".

    وتأثرت العلاقات الإسبانية المغربية حيث تم إلغاء اجتماعات أمنية بين الجانبين، خاصة بعد عبور نحو 8000 شخص بشكل غير قانوني إلى السواحل الإسبانية هذا الشهر والذي رأت فيه إسبانيا أن المغرب تعمد تخفيف القيود المفروضة على الحدود مع جيب سبتة الإسباني شمال أفريقيا.

    انظر أيضا:

    صحيفة: زعيم البوليساريو يوافق على محاكمته في مدريد
    إعلام: محاكمة زعيم البوليساريو بأسبابنيا في الأول من يونيو.. عبر الفيديو
    وزيرة الدفاع الإسبانية: استخدام المغرب القاصرين لاختراق الحدود أمر "غير مقبول"
    الكلمات الدلالية:
    أزمة, إسبانيا, المغرب
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