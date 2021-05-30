دولة أوروبية تخطو لعودة العلاقات مع سوريا

أعلنت نقابة المحاميين في سوريا أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تدريجيا بالعودة إلى سوريا.

وأفادت نقابة المحامين في سوريا لأنها وقعت عقدا مع القائم بأعمال السفارة القبرصية في سوريا، سيفاك أفيديسيان، لاستئجار عقار جديد للسفارة في دمشق.

وقالت النقابة في بيان لها: إن عقد الإيجار وقعته مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في سوريا يمثلها نقيب المحامين، الفراس فارس، وسفارة جمهورية قبرص يمثلها، سيفاك أفيديسيان، القائم بالأعمال الأصيل لجمهورية قبرص.

وأوضحت السفارة أن مؤسسة الخزانة ستؤجر عقارها الكائن في منطقة أبو رمانة للسفارة القبرصية "ببدل إيجار ممتاز، يعادل أضعاف بدلات الإيجار السابقة"، مشيرة إلى أن ذلك "سينعكس على تحسين وإنعاش موارد صندوق الخزانة".