العراق... ضبط 5 صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه أربيل... صور

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أنها ضبطت في كركوك شمالي البلاد 5 صواريخ نوع غراد كانت جاهزة للإطلاق.

وقالت الخلية في بيان: "بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، تم ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للإطلاق".

بناءً على معلومات استخباراتية وردت الى استخبارات ومكافحة ارهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك ، تم ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للاطلاق... pic.twitter.com/FPBhteL9Tq — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) May 31, 2021

ولم تذكر خلية الإعلام الأمني تفاصيل حول الهدف الذي كانت ستطلق صوبه الصواريخ، إلا أن شبكة رووداو الإعلامية قالت إن الصواريخ كانت جاهزة لاستهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأوضحت أنه عثر على الصواريخ الخمسة في منطقة "ساليي" بين قريتي حسار ودارمان على بُعد 10 إلى 15 كلم من كركوك.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية ضبطت الصواريخ قبل أن يتمكن واضعوها من إطلاقها باتجاه الأهداف التي كانت مرسومةً لها، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ، أن "صاروخاً أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي"، واستهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي بالمطار.

وكانت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب المطار الدولي في أربيل قد تعرضت لوابل من الصواريخ في منتصف فبراير/ شباط الماضي مما أسفر عن مقتل متعاقد عسكري.