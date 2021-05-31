تونس تسجل هزتين أرضيتين في ولاية منوبة

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، في تونس، هزتين أرضيتين، صباح اليوم الاثنين.

وبحسب موقع قناة "نسمة"، فإن الهزتين وقعتا في المرناقية ووادي الليل بولاية منوبة شمال شرقي البلاد.

وذكر المعهد الوطني للرصد الجوي، أنه تم رصد الرجة الأولى شمالي منطقة المرناقية، وذلك في حدود الساعة الخامسة و39 دقيقة صباحا، موضحا أن قوتها بلغت 2.56 على معدل ريختر.

وتم رصد الهزة الثانية جنوب شرق منطقة وادي الليل عند الساعة الخامسة و42 دقيقة، حيث بلغت قوتها 2.44 على معدل ريختر.