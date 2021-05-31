وزير الصناعة: لبنان يوقع عقدا لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي محليا

أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، اليوم الاثنين، أنه سيتم توقيع عقد لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل لبنان، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، استقبل الرئيس ميشال عون وزير الصناعة اللبناني في قصر بعبدا، حيث قال الأخير: "خلال الأسبوع الثاني من الشهر القادم سيتم توقيع عقد تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في لبنان، وطلبنا من رئيس الجمهورية متابعة دعمنا".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث يبلغ عدد سكان الدول التي تم تسجيل اللقاح فيها أكثر من 3.2 مليار نسمة.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته سابقا.