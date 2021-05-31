الأردن... تحديد موعد تعديل أجور العاملين الخاضعين للضمان وفق الحد الأدنى

كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، اليوم الاثنين،عن الموعد المحدد لتعديل أجور العاملين الخاضعين للضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي لوكالة "عمون".

وبحسب المجالي فإن "تعديل أجور العاملين الخاضعين للضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى للأجور لن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام المقبل".

وأوضح المسؤول الأردني أن تعديل الأجور في الضمان الاجتماعي يحدث مرة كل عام في يناير/كانون الثاني وحتى لو طرأ عليه تعديل خلال العام.

وأضاف أن "من كان يعمل واستمر في عمله خلال العام الحالي وكان أجره وفق الحد الأدنى للأجور لن يتأثر أجره الخاضع للضمان أو يتغير حتى بداية العام المقبل، أما من يلتحق بعمل بعد شهر حزيران المقبل يمنع اخضاعه للضمان الاجتماعي بأقل من الحد الأدنى للأجور".

يشار إلى أن تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضرراً يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران ليصبح 260 دينارا (367 دولارا) بدلا من 220 دينارا (310 دولار).