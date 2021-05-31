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    الأمير الوليد بن طلال

    الوليد بن طلال يحتفي مع حفيداته بفريق "الهلال" السعودي بعد تتويجه بكأس محمد بن سلمان... فيديو

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
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    حرص رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أمس الأحد، على حضور المباراة الختامية لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بتتويج فريقه المفضل بالكأس.

    وتوجّ الهلال السعودي بالبطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق "الفيصلي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده إلى 61 نقطة متصدرا الترتيب.

    وشارك الأمير الوليد بن طلال مقطعا مصورا له، يوثق حضوره اللقاء الختامي بصحبة حفيداته، ومتابعته لأحداث المباراة بكل شغف، والتقاطه صورا مع بعض أعضاء نادي الهلال بعد نهاية المباراة.

    وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هنأ الوليد بن طلال فريق الهلال السعودي بالفوز قائلا: "مبروك البطولة الـ62 في تاريخ الهلال العريق، مبروك للزعيم العالمي، ونطمح في استمرار الإنجازات التاريخية".

    من جانبه، أعلن رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، عن إهدائه فوز الفريق للوليد بن طلال، بسبب دعمه اللامحدود للنادي.

    الوليد بن طلال
    © AFP 2021 / BERTRAND GUAY
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    وقال بحسب صحيفة "سبق" السعودية: "أهدي هذا الإنجاز لسيدي الأمير الوليد بن طلال، الذي قدم الدعم اللامحدود للكيان من مقدمات العقود وسداد الرواتب، بالإضافة إلى وقفة رجال الهلال من أعضاء ذهبيين ورؤساء سابقين".

    يذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.

    ​وكان الأمير الوليد بن طلال منح مؤخرا مكافاة ثمينة لنادي الفيصلي، بمناسبة حصول فريقه الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.

    وأعلن الأمير السعودي عن منح النادي مبلغ مليون ريال.

    ​وتوّج فريق الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الخميس.

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, مشاهير, السعودية, رياضة, الهلال, الوليد بن طلال
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