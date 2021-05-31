الوليد بن طلال يحتفي مع حفيداته بفريق "الهلال" السعودي بعد تتويجه بكأس محمد بن سلمان... فيديو

وتوجّ الهلال السعودي بالبطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق "الفيصلي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده إلى 61 نقطة متصدرا الترتيب.
وشارك الأمير الوليد بن طلال مقطعا مصورا له، يوثق حضوره اللقاء الختامي بصحبة حفيداته، ومتابعته لأحداث المباراة بكل شغف، والتقاطه صورا مع بعض أعضاء نادي الهلال بعد نهاية المباراة.
وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هنأ الوليد بن طلال فريق الهلال السعودي بالفوز قائلا: "مبروك البطولة الـ62 في تاريخ الهلال العريق، مبروك للزعيم العالمي، ونطمح في استمرار الإنجازات التاريخية".
نهنئ جمهور وإدارة ولاعبي نادي #الهلال برئاسة #فهد_بن_نافل على تتويج @Alhilal_FC بطلاً لدوري #كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمرة الـ١٧؛ البطولة الـ٦٢ في تاريخه العريق.— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 30, 2021
مبروك للـ #الزعيم_العالمي #الهلال، ونطمح في استمرار الإنجازات التاريخية. pic.twitter.com/72xQ3I8qzB
من جانبه، أعلن رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، عن إهدائه فوز الفريق للوليد بن طلال، بسبب دعمه اللامحدود للنادي.
يذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.
وكان الأمير الوليد بن طلال منح مؤخرا مكافاة ثمينة لنادي الفيصلي، بمناسبة حصول فريقه الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.
وأعلن الأمير السعودي عن منح النادي مبلغ مليون ريال.
وتوّج فريق الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الخميس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)