"الصحة" البحرينية تعلق على تصريحات فنانة بشأن تعامل المستشفيات مع مرضى كورونا

علقت وزارة الصحة البحرينية على تصريحات الفنانة وفاء مكي، حول إهمال المستشفيات للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت إدارة الاتصال بوزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "الفنانة التي أثارت بعض الملاحظات في وسائل التواصل الاجتماعي تتلقى العلاج، الذي يتناسب مع وضعها الصحي".

الإتصال بوزارة الصحة: الفنانة التي أثارت بعض الملاحظات في وسائل التواصل الاجتماعي تتلقى العلاج الذي يتناسب مع وضعها الصحي#حماية_والتزام #كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/HzrZo1Izza — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 30, 2021

وأكدت إدارة الاتصال في توضيحها "تتم متابعة حالة الفنانة عن كثب وتقديم الاستشارة الطبية والعلاج بحسب البروتوكول العلاجي لحالات كورونا، منذ يوم السبت".

وأضافت الوزارة أنها "تحققت من حيثيات الموضوع، وتبين من خلال السجلات الصحية بأن الفنانة قد طلبت المساعدة الطبية من خلال الاتصال بالرقم 999، بعد ظهور بعض الأعراض المرضية والمتمثلة بارتفاع درجة الحرارة والتعب العام. وتم الترتيب لنقلها للفحص الطبي والتقييم، وذلك بواسطة المواصلات المخصصة للحالات القائمة لذلك إلى مستشفى "كيمز" الواقع بمنطقة أم الحصم حيث تم تقديم العلاج اللازم لها، بعد تقييم الحالة الصحية. مع العلم بأن المريضة لم تستكمل العلاج، الذي أوصى به الطبيب المعالج وفق اختيارها الشخصي، وبعد التأكد من استقرار وضعها الصحي غادرت المستشفى".

وكانت الفنانة البحرينية وفاء مكي بعد إصابتها بفيروس "كورونا"، أثارت جدلا بعد تصريحاتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حذفتها لاحقا، بشأن إهمال مرضى كورونا في البحرين.

ولاحقا، خرجت مكي عبر مقطع فيديو لتوضح ملابسات الواقعة، مستنكرة "استغلال تصريحاتها سياسيا"، موضحة أن "ماحدث مجرد سوء تنظيم من قبل المستشفيات.

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وأشارت أنها ظلت داخل باص مخصص لحالات كورونا مع مرضى آخرين وقتا طويلا، دون أن يتم الالتفات لحالتهم الصحية أو استقبالهم للعلاج.