رئيس المخابرات المصرية يصل إلى غزة لإجراء مباحثات مع قادة حركة "حماس"

استقبل قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الإثنين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة "شهاب" للأنباء، وصل وفد مصري مكون من 25 شخصية يرأسها كامل إلى القطاع في زيارته الأولى إلى القطاع منذ توليه منصبه عام 2018 والتي وصفت بأنها "مهمة وتاريخية".

— وكالة صفا (@SafaPs) May 31, 2021

وتهدف الزيارة لبحث مسائل تتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وذلك في إطار جهود التهدئة التي تبذلها مصر أثناء العدوان.

كما سيجري رئيس المخابرات المصري، مشاورات سياسية مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بجلسات منفصلة، يعقبها لقاءات وحوارات مع قيادة الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

الجدير بالذكر أن رئيس المخابرات المصرية كان قد التقى، أمس الأحد، كلا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات.