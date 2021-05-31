رئيس الحكومة الليبية: الجزائر هي الأخ الأكبر لبلادنا

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، خلال اجتماعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "الجزائر مؤهلة لقيادة ودعم المصالحة الليبية بسبب موقفها الحيادي، وهي بالنسبة لبلاده بمثابة الأخ الأكبر".

وقال الدبيبة: إنه "طلب من الرئيس تبون دعم المصالحة الداخلية الليبية وقيادتها بسبب الموقف الحيادي للجزائر"، مؤكدا "دورها المهم والمحوري في تعزيز المصالحة واستكمال مسار الحل السياسي في بلاده"، وفقا لام نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وشدد الدبيبة على أن "ليبيا تنظر إلى الجزائر على أنها بمثابة الأخ الأكبر".

كما تطرق الدبيبة إلى اللقاءات التي جمعت الوفد الليبي بنظيره الجزائري هذا الأسبوع في إطار التعاون الأمني والاقتصادي والاستثمار بين البلدين، وقال:

"ركزنا على كافة المجالات خاصة المجال الأمني ومجابهة التحديات التي تحيط ببلدينا وتأمين الحدود".

وأضاف الدبيبة: "كما تطرقنا إلى اتفاقيات مكافحة الجريمة العابرة وحماية حدودنا المشتركة ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للمرتزقة المتواجدين في صحرائنا الكبيرة".

استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،رئيس الحكومة الليبي،السيد عبد الحميد الدبيبة. وتناولت المحادثات سبل تكثيف التعاون، التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة،وزيادة التبادل التجاري وتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية. pic.twitter.com/GQPMRFNiaT — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) May 30, 2021

وأكد أنه "تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة".

كما توجه بالشكر إلى الرئيس عبد المجيد تبون على كرم الضيافة التي لمسها الوفد الليبي خلال زيارته للجزائر.

واحتضنت الجزائر المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي بمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والهيئات الحكومية المرتبطة بالشأن الاقتصادي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما كانت هناك لقاءات ثنائية جمعت أعضاء من الحكومة الجزائرية وأعضاء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.