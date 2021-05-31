دبلوماسي إماراتي يتلقى "البركة " من حاخام إسرائيلي متشدد... فيديو

أثار مقطع فيديو جمع بين سفير دولة الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، وحاخام إسرائيلي متشدد، ضجة واسعة على مواقع التواصل.

ومساء أمس الأحد، التقى آل خاجة برئيس مجلس حكماء التوراة التابع لحزب "شاس" الحريدي، الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس، وطلب منه الحصول على "البركة".

ويظهر مقطع فيديو وثق اللقاء ونشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية السفير الإماراتي وهو يقول للحاخام "نحن هنا للحصول على البركة منكم من أجل النجاح في مهمتي"، فيما يضع الخامام يمينه على رأس السفير ويتلو أدعية دينية.

كما أعرب السفير الإماراتي لدى تل أبيب عن دعمه لموقف الحاخام الإسرائيلي من الحرب الأخيرة في غزة وأحداث القدس والمسجد الأقصى ووصف ما حدث بـ"الجنون".

وأبدى آل خاجة امام الحاخام انبهاره بإسرائيل وقال إنه فوجئ عندما وصل إلى تل أبيب بوجود مسجد في وسط المدينة.

מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב שלום כהן, בפגישה עם שגריר האמירויות, מוחמד אל חאג'ה: "הנושא של הר הבית לא לנו. הערבים שולטים שם"@kaisos1987 #חדשותהערב pic.twitter.com/FyGZOPCmjZ — כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2021

واتهم سفير الإمارات قناة الجزيرة القطرية وجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تشويه إسرائيل وإظهار واقع آخر عن إسرائيل، وفق قوله.

ودعا آل حاجة الحاخام كوهين إلى زيارة الإمارات، كممثل للشعب اليهودي، لحضور افتتاح مركز كبير لجميع الأديان، على ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية.