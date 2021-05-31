زوجة أمير قطر "تخرج عن النص" أثناء حديثها عن زوجها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع مصورة لكلمة الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حفل تخرجها من جامعة قطر بشهادة الماجستير.

وقالت الشيخة جواهر للحضور في ختام كلمتها بمناسبة تخرجها: "أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو - اسمحوا لي أن أخرج عن النص - سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرا تميم بن حمد".

وواصلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني: "أود أن أعرب عن شكر خاص أيضا لوالدي ووالدتي وأخواتي وأبنائي الأعزاء لتشجيعهم لي طوال فترة دراستي الجامعية".

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى :



"سموّه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة و أُمْ .. شكراً تميم بن حمد " #جامعة_قطر pic.twitter.com/8NC9ug4XuU — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 31, 2021

كما شارك حساب نديب قطر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا آخر لزوجة أمير قطر وهي تحيي والدها وتقبل يده بعد هبوطها من على المسرح، وكتب: "سمو الشيخة جواهر بنت حمد حرم سمو الأمير تقبل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من جامعة قطر وحصولها على شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال".

🎥♥️ | سموّ الشيخة جواهر بنت حمد حرم سموّ الأمير تقبّل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من #جامعة_قطر وحصولها على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال 🎓 #نديب_قطر pic.twitter.com/zYI0jjiPBO — نديب قطر (@NadeebQa) May 31, 2021

وشارك الحساب الرسمي لصحيفة "العرب" القطرية مقطع فيديو من حفل التخرج، وغردت معه قائلة: "تكريم سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة تخرجها ضمن الدفعة الـ 43 بدرجة الماجستير من كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة قطر".

#فيديو|

تكريم سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة تخرجها ضمن الدفعة الـ 43 بدرجة الماجستير من كلية الإدارة والاقتصاد#جامعة_قطر #حفل_تخريج_جامعه_قطر_٢٠٢٠ pic.twitter.com/VLNyIQtRHG — صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) May 31, 2021

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني أشادت بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة قطر في التصنيف العالمي، وبجهود إدارة الجامعة وكافة العاملين فيها، وأوضحت أن جائحة (كوفيد-19) أوضحت للعالم أجمع أهمية الاستثمار في العلم والبحث العلمي.

كما أنها كرمت الخريجات المتفوقات البالغ عددهن 374 طالبة من مجموع العدد الكلي للخريجات البالغ عددهن 2455 في مختلف التخصصات، بحسب الصحيفة القطرية.

يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، شارك أمس الأحد في فعاليات تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة قطر، كما جرى استعراض جهود الجامعة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

قالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن تميم بن حمد شهد تخرج الدفعة 43 للعام الدراسي (2019/ 2020)، مشيرة إلى أن الحفل أقيم في مجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة، اليوم الأحد.

وكتب أمير قطر على صفحته الرسمية على "تويتر": "نسعد في كل عام بتخريج نخبة من أبنائنا وبناتنا طلاب جامعة قطر".