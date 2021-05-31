موسكو تؤكد أن ممثلي "رباعية" الشرق الأوسط بصدد التشاور في المستقبل القريب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عقب مؤتمر عبر الهاتف للممثلين الخاصين للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين من أجل تسوية في الشرق الأوسط، أن الممثلين وافقوا على إجراء مشاورات مباشرة في المستقبل القريب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في سياق تبادل وجهات النظر، تم إعطاء تقييم عال للخطوات النشطة للقيادة المصرية والشركاء الإقليميين الآخرين الهادفة إلى إنهاء المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضافت: "في الوقت نفسه، تم التأكيد على الحاجة إلى بناء جهود وساطة جماعية، مع التركيز على نظام وقف إطلاق النار، من أجل إقامة حوار بناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الصيغة التي وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن "وجود دولتين"، فلسطين وإسرائيل، يتعايشان بسلام وأمن".

وجاء في البيان: "تم الاتفاق على إجراء مشاورات وجها لوجه مع الممثلين الخاصين للجنة الرباعية في الشرق الأوسط في المستقبل القريب". بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد من جديد على الضرورة الملحة لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية من أجل إعادة بناء مرافق البنية التحتية في قطاع غزة التي دُمرت نتيجة الأعمال القتالية".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مساء الخميس، 20 مايو/ أيار، على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة التي حددها وسطاء مصريون، أي الثانية من صباح يوم الجمعة، 21 مايو، فيما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن الصراع من خلال تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.