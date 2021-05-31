الجيش اللبناني يجري المرحلة الثالثة من تدريبات يحاكي بها أزمة على الصعيد الوطني

انطلقت المرحلة الثالثة والنهائية لتنفيذ تمرين "LEBANON WIDE" الذي يحاكي مواجهة أزمة على الصعيد الوطني باستخدام المشبه التكتي "Soult" في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

وتشارك فيه وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني ومنظمتي UNRWA وUNHCR إلى جانب عدد من الخبراء والضباط الفرنسيين.

ويهدف التمرين إلى تقييم قدرات الوحدات العملانية لتنسيق المهمات مع القوى الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي خلال الأزمات، بحسب ما نقل موقع lebarmy.gov.

انطلقت المرحلة الثالثة والنهائية لتنفيذ تمرين “LEBANON WIDE” الذي يحاكي مواجهة أزمة على الصعيد الوطني باستخدام المشبه التكتي “Soult” في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy

https://t.co/nTPLz7F08i pic.twitter.com/9YsdBrFjxh — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 31, 2021

هذا وأكملت القوات المسلحة اللبنانية وقوات البحرية الأمريكية، الجزء الأخير من المناورات المشتركة التي حملت اسم "الاتحاد الحازم".

وشاركت القوات في هذه التدريبات من الفترة الممتدة من 17 ولغاية 28 مايو/أيار، في لبنان وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف هذه المناورات لتعزيز التشغيل المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية بين البحرية الأمريكية والجيش اللبناني، إضافة إلى توفير التدريب بين البحرية الأمريكية والشركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، والحفاظ على الاستعداد للقتال، وإبراز التزام البحرية الأمريكية بالأمن البحري الإقليمي، بحسب ما نقل موقع القوات الامريكية.