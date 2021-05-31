إسرائيل تعلن عن تطور جديد في علاقاتها مع الإمارات

أعلن إسرائيل كاتز، وزير المالية الإسرائيلي، توقيع إسرائيل، ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر: "هذه الخطوة حافز لتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين بعد تطبيع العلاقات في العام الماضي".

חתמתי כעת על הסכם אמנת המס עם עובייד חומייד אל טייאר, שר האוצר של איחוד האמירויות. זהו הסכם היסטורי אשר ימריץ את פיתוח הקשרים הכלכליים בין המדינות ויתן ודאות ותנאים מוטבים לפעילות עסקית ענפה. הסכם זה יתרום להמשך השגשוג הכלכלי של מדינת ישראל, האמירויות, והאזור כולו. 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/74TFD8spUa — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2021

​من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن: اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعناها اليوم علامة أخرى فارقة في اتفاقية السلام والتطبيع بين إسرائيل ومجموعة دول السلام.

واعتبر أن الاتفاقية تعكس الالتزام وعمق العلاقات التي تم تطويرها بين الدولتين في وقت قصير، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكانت وزارة المالية الإماراتية أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتفادي الازدواج الضريبي.