لولوة الخاطر: دعوة السيسي لزيارة الدوحة "مفتوحة" وسيتم تحديد موعد لها قريبا

أكدت مساعد وزير الخارجية القطري والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة، لولوة الخاطر، أن الدعوة التي تم توجيهها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لزيارة الدوحة مفتوحة، وسيتم تحديد موعدها بالتعاون مع الجانب المصري.

الدوحة – سبوتنيك. وقالت الخاطر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الدعوة لفخامة الرئيس المصري لزيارة دولة قطر مفتوحة، وسيتم تحديد موعد الزيارة بالتشاور مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية".

وفيما يخص العلاقات بين مصر وقطر، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية أن "الإرادة السياسية موجودة لدى البلدين لتعزيز العلاقات وهذا ما أكدته زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لمصر ولقائه بفخامة الرئيس المصري وعدد من المسؤولين".

وأضافت بقولها "كما نقدر في دولة قطر الدور الذي لعبته مصر للتوصل إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر الشقيقة وكافة الدول العربية".

وحول رؤية الدوحة للانفتاح التركي على مصر، قالت الخاطر إن "دولة قطر تؤمن إيمانا تاما بأن الحوار الصادق والبناء والدبلوماسية هما الطرق الأنجع لحلحلة المواضيع العالقة وحل الخلافات، ومتى ما تم اتخاذ هذا المسار والنهج فإنه أمر مرحب به من دولة قطر وكافة الدول المحبة للسلام".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وجه قبل أيام دعوة رسمية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة الدوحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين".

ووافقت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية، وذلك بعد قمة العلا، وأكد البيان الختامي للقمة، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.