ما الفئات المستثناة من لقاح "كوفيد 19" في السعودية؟

قالت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الأحد، إن الفئات المستثناة من تلقي اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19" محدودة للغاية، مشيرة إلى تحلي اللقاحات بدرجة عالية من الأمان.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالات التي لديها موانع والمستثناة من التطعيم باللقاح، هي التي تتكون لديها حساسية مفرطة من التطعيم بالجرعة الأولى، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ".

وأضاف أن هذه الحالات "نادرة جدا"، وبالتالي تستثنى تلك الفئات من التطعيم بالجرعة الثانية، كما تُستثنى الحالات المثبت بتقارير طبية مفصلة أن لديها حساسية مفرطة من مكونات اللقاحات.

وحول آلية إثبات استثناء تلك الفئات من اللقاح، قال إن الجهات المختصة والمعنية تجري التحديثات والمتابعة في التطبيقات المخصصة لإظهار الحالة الصحية، لتدرج الحالات المستثناة، إضافة إلى حالات التحصين.

وأردف بالقول: "الفئات العمرية المسموح بتلقيها التطعيم بلقاحات كورونا قد تدخل في ذلك، وهذا أمر مؤقت؛ لأن التحديثات تتم باستمرار، ولها علاقة وارتباط بمستجدات الأحداث والدراسات، إضافة إلى ما تقره اللجان الوطنية في هذا الشأن".

بالأمس كشفت وزارة الصحة السعودية، عن أن 40% من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري عبر حسابه على موقع "تويتر": "بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم".