عبد الحميد الدبيبة يزور قصر المعارض وجامع الجزائر... فيديو

وفي تغريدة على "تويتر" لحساب مصالح الوزير الأول، تم نشر فيديو يعرض قص شريط حريري في مدينة المعارض وجولة وفدين من كلا البلدين في عدة أماكن منها جامع الجزائر.

عودة #بالفيديو لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة @Dabaibahamid لقصر المعارض وجامع الجزائر. pic.twitter.com/NjXLt3Cyyo — مصالح الوزير الأول (@pm_gov_dz) May 31, 2021

يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل الدبيبة مساء أمس الأحد بقصر المرادية، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر تم فيها بحث التعاون بين البلدين في عدد من الملفات.