دبي تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الاثنين إن الإمارة تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.

وقال المكتب الإعلامي في تغريدة على حسابه بتويتر: "هيئة الطرق والمواصلات تعتمد خارطة طريق للتحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول 2050".

هيئة الطرق والمواصلات تعتمد خارطة طريق للتحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في #دبي بحلول 2050. pic.twitter.com/hYdRzLtT41 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 31, 2021

كانت دبي قد أعلنت عام 2015 "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة" لإنتاج 75 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2050، بحسب وكالة "رويترز".

وباتت الإمارات من أكثر دول العالم تقدمًا في استخدام الطاقة النظيفة، غير المشبعة بالكربونات.