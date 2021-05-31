الخطوط الجوية القطرية تقول إنها أعادت ملياري دولار للعملاء

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة أعادت أكثر من ملياري دولار أمريكي لركابها منذ بداية جائحة "كوفيد 19" بعد إلغاء الرحلات بسبب القيود.

الدوحة- سبوتنيك. وسيكون ممثلو شركة الطيران القطرية من بين المشاركين الرئيسيين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران في مركز إكسبو فوروم للمؤتمرات والمعارض.

وقال الباكر: "لقد قدمنا ​​أكثر من 2 مليار دولار من المبالغ المستردة بسبب الوباء منذ مارس/ آذار 2020، مما يدل على أننا نحترم سياسة الاسترداد الخاصة بنا حتى عندما تكون صناعة الطيران في أزمة".

وأردف بالقول: "نتيجة لذلك، اكتسبنا الكثير من ثقة واحترام العملاء وصناعة تجارة السفر التي ندعمها، ونشعر بأننا في وضع جيد للغاية مع بدء التعافي".

في وقت سابق من اليوم، أخبر الرئيس التنفيذي "سبوتنيك"، أن الشركة لديها خطط لتعزيز شبكة النقل الجوي الخاصة بها بحلول نهاية يوليو/ تموز 2021 من خلال القيام بأكثر من 1200 رحلة في الأسبوع إلى أكثر من 140 وجهة مختلفة.

وكالة المعلومات الدولية "روسيا سيفودنيا"، المنظمة الإعلامية الشاملة التي تضم علامات تجارية مثل "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" وغيرها، هي الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.