أمير قطر يجدد دعمه للبنان ويدعو لسرعة تشكيل الحكومة

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعمه للبنان، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها اليوم الاثنين، أن أمير قطر أكد في رسالته "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف البيان أن الأمير القطري دعا "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة دياب لقطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

2/2 تواجه التحديات والأزمات التي كان جرى استعراضها خلال زيارة الرئيس دياب إلى دولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

كما تلقى الرئيس دياب رسالة تهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني#حسان_دياب #pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 31, 2021

وكان دياب قد زار قطر في أبريل/نيسان الماضي، والتقى أمير البلاد، ورئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز، ومسؤولين بارزين آخرين، واستعرض معهم الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وشعبه.

ومنذ 8 أشهر، لا تزال الخلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة دياب التي استقالت عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي.