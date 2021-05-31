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    مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر

    مجلس السياحة القطري: استقبلنا نحو 7 آلاف سائح شهريا أواخر السنة الماضية

    © AFP 2021 / Karim Jaafar
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    أكد رئيس العمليات التنفيذي في المجلس الوطني للسياحة بقطر، بيرتهولد ترينكل، اليوم الاثنين، أن صناعة السياحة في العالم تأثرت بشكل كبير، بسبب جائحة "كورونا".

    ولفت ترينكل إلى أن "قطر استقبلت في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو من العام الماضي، أقل من 300 شخص، ولكنها شهدت تزايدا في أعداد السياح تدريجا حتى وصل إلى 7 آلاف سائح شهريا أواخر العام الماضي.

    وقال ترينكل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "صناعة السياحة العالمية تأثرت، في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو من عام 2020، وشهدت البلاد وصول أقل من 300 شخص كل شهر".

    وأضاف: "لقد شهدنا زيادة تصل إلى 7000 سائح داخلي شهريا في أواخر عام 2020، ومع ذلك، فإن برنامج الصحة والسلامة الصارم، مع الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق للعديد من الأسواق عالية المخاطر، وفر تدفقا ثابتا للضيوف لقطاع الفنادق".

    وتابع: أنه "نتيجة لذلك، تمتعت قطر بواحد من أعلى معدلات الإشغال، على الرغم من أن صناعة السياحة قد تضررت بشدة في جميع أنحاء العالم، فقد استغلت قطر هذه الفترة لصالحها وقضت هذا الوقت في الاستثمار في أصول سياحية جديدة وقائمة، فضلاً عن التنفيذ إجراءات الصحة والسلامة الرائدة على مستوى العالم وأصبحت جاهزة لاستقبال السياح مرة أخرى عندما يكون ذلك آمنًا".

    طاقم ضيافة إيرو فلوت الروسية
    © flickr.com / Barbies Land
    قطر مستعدة للسماح بدخول السياح الروس إليها بهذا الشرط

    وأوضح رئيس العمليات التنفيذي في المجلس الوطني للسياحة بقطر، أن "قطر أغلقت حدودها أمام المسافرين الدوليين الوافدين في آذار/ مارس 2020، ولكنها أعادت هذا الشهر فتح الحدود للزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".

    وأضاف: أنه "تم تطعيم أكثر من 61.4% من السكان بحقنة واحدة على الأقل، ما وضع قطر في قائمة أفضل 10 دول في مستوى تطعيم مواطنيها على مستوى العالم مع أكثر من مليون مقيم".

    وتابع: "نأمل قريبا قبول لقاح "سبوتنيك V" في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المعتمدة، ونأمل أن نكون قادرين على الترحيب بالسياح الروس في قطر".

    وفي سياق متصل، أكّد ترينكل، أن الدوحة تعمل على استراتيجية تنمية سياحية واسعة النطاق.

    وقال إن "الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والمجموعة التنفيذية للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر سيلتقي مع نائب حاكم سانت بطرسبورغ خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، لتوقيع اتفاقية تعاون لاستئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة مع سانت بطرسبورغ بعد توقفها بسبب جائحة كورونا".

    وأوضح أن "المجلس الوطني للسياحة أبرم شراكة مع "تي يو آي روسيا" لتشغيل أول رحلة مستأجرة على الإطلاق إلى قطر من روسيا"، لافتا إلى أنه "من المقرر أن تبدأ الرحلات العارضة من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إلى أيار/ مايو 2022 بين موسكو وقطر".

    وأكد رئيس العمليات التنفيذي في المجلس الوطني للسياحة بقطر، أن "المجلس سيستضيف حدثا في موسكو في 7 حزيران/ يونيو المقبل"، لافتا إلى أنه "سيشارك أكثر من 12 من منظمي الرحلات السياحية الرئيسية في الحدث الأول الذي ينظمه المجلس الوطني للسياحة".

    منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021
    © Sputnik . Alexey Danichev
    الخارجية الروسية تكشف عن المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

    وقال: إنه "تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يجري العمل على استراتيجية تنمية سياحية واسعة النطاق، حيث تعمل الدولة على التنويع والبناء على عروضها وتوسيع نطاق جاذبيتها للزوار، مع كون السياحة ركيزة مهمة في الاستراتيجية، فإن هدفنا هو جعل قطر وجهة عالمية المستوى والترحيب بأكثر من 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030".

    وأضاف أن "فرق الأسواق الدولية التابعة للمجلس الوطني للسياحة تعمل عن كثب مع المكاتب التمثيلية في السوق لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية المستوى من خلال منظمي الرحلات ووكالات السفر عبر الإنترنت ومباشرة إلى المستهلكين".

    وأوضح أنه "تم إطلاق برنامج "قطر كلين" وهو الأفضل في فئته في الوجهة قبل عام بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، وتخضع فنادقنا ومرافقنا ومطاعمنا المؤهلة في قطر كلين حاليًا لعمليات تفتيش روتينية لضمان أعلى معايير الجودة".

    وتابع أن "مجلس قطر الوطني للسياحية سيكون جزءا من الوفد الذي سيمثل الدوحة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، مضيفا أن "قطر ستعرض تراثها الوطني وثقافتها".

    وكان الديوان الأميري القطري، أعلن مشاركة أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, السياحة, قطر
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