عمرو أديب يكشف حقيقة زيارته لقطاع غزة

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن زيارته لغزة على رأس وفد إعلامي مصر، مشيرا إلى أنه زار القطاع أكثر من مرة.

جاء ذلك خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، وقال أديب إنه فوجئ بصدور تصريحات على لسانه ونشر صور له من قطاع غزة دون أن يكون هناك.

عمرو أديب: من الحاجات اللي تضحك.. قالوا إن في وفد إعلامي مصري على رأسه عمرو أديب ولميس الحديدي في غزة.. وبعد شوية لقيتلي صور وتصريحات وأنا هناك#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :

https://t.co/lqrrAJcpGF pic.twitter.com/fjPDGFpQnm — الحكاية (@Elhekayashow) May 30, 2021

وتابع: "يعلق بعض "الإخوان" على صوره بأنني كنت خائفا خلال الزيارة"، مضيفا: "المضحك أن لقيت تصريحات ليا وأنا مش هناك".

ولفت عمرو أديب إلى أنه عندما زار غزة في السابق، لم يكن خائفا مطلقا، مشيرا إلى أن عملية تأمينه كان يقوم بها ضباط تابعون لحركة حماس.

وقال عمرو أديب إنه يحب زيارة غزة لأن أهلها يحبون الشعب المصري، مضيفا: "رغم وجود توترات سياسية بين فلسطين ومصر في وقت من الأوقات إلا أن شعبي البلدين يحبان بعضهما البعض".

#عاجل| دخول وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، يترأسهم عمرو أديب ولميس الحديدي — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 30, 2021

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، بأن وفدا إعلاميا مصريا وصل إلى قطاع غزة، اليوم، عبر معبر رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة "سما" الفلسطينية أن الوفد الإعلامي المصري يضم عشرة إعلاميين، بينهم المذيع المعروف عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.