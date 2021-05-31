هيئة قناة السويس تسمح لوفد دبلوماسي بزيارة طاقم السفينة المحتجزة "إيفر غيفن"

سمحت هيئة قناة السويس لوفد دبلوماسي برئاسة القنصل الهندي في مصر، بزيارة السفينة "إيفر غيفن" المحتجزة في منطقة البحيرات الكبرى في الإسماعيلية، منذ تسببت في إغلاق المجرى الملاحي لأيام خلال مارس/ أذار الماضي.

جاء ذلك وفقا، لبيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استقبل الوفد الدبلوماسي، الذي يزور الهيئة لبحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية المحتجزة.

وقام الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء على طلب القنصلية الهندية بالقاهرة، الذي رحبت به هيئة قناة السويس.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي، مؤكدا على متانة العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع الطاقم الهندي الموجود على متن السفينة منذ احتجازها والسماح لبعضهم بالعودة إلى الهند لظروف طارئة.

ولفت ربيع إلى أن هيئة قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، وتسعى إلى إنجاحها، مشيرا إلى أن الهيئة استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم.

ما هي قصة السفينة المحتجزة "إيفر غيفن"؟

هي سفينة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية "إيفر جرين"، انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس/ أذار الماضي، لكنها تسبب في إغلاق الممر الملاحي لقناة السويس إثر جنوحها خلال عبوره.

ويبلغ عمق غاطس السفينة 15.7 مترا، وهي من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم بناؤها عام 2018، تتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.

ويصل طول السفينة إلى 400 متر وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة).