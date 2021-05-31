السيسي يستقبل رئيس شركة بناء السفن الألمانية "لورسن"

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة شركة "لورسن" الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، بيتر لورسن.

جاء اللقاء بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان على "فيسبوك" إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها، مشيرا إلى انه تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن في مصر.

كما جرى بحث تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال ومناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.