اليمن.. ثلاثة جرحى باستهداف دورية أمنية في عدن

أصيب ثلاثة جنود يمنيين، اليوم الاثنين، في انفجار دوى في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بالتزامن مع مرور دورية لقوات الحزام الأمني قرب محطة العصيمي في منطقة العريش بمديرية خور مكسر شرق عدن، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها بشظايا.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة لتعقب منفذي الهجوم.

كانت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أعلنت يوم الأحد، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، في سياق معارك متواصلة بين الجانبين منذ أكثر من ست سنوات.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، أن "ما لا يقل عن 19 عنصرا من الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير عربتين وثلاث آليات في جبهة الخنجر".

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.