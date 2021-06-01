قطر مستعدة للتوسط بين "حماس" والولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن قطر مستعدة للتوسط بين "حركة حماس" الفلسطينية والولايات المتحدة.

وقالت الخاطر لوكالة "سبوتنيك": "قطر منفتحة للتعاون عندما يُطلب ذلك، بسبب اليقين بأهمية جهود التوسط لإحلال السلام والاستقرار الدوليين".

هذا وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في دمار كبير، نتيجة التصعيد الأخير، الذي دام 11 يوما؛ وأدى إلى انهيار عدد كبير من الأبنية وتضرر مئات المنازل الأخرى، التي أصبحت غير ملائمة للسكن؛ كما تضررت معظم الشوارع والمنشآت الحكومية وعدد كبير من الأبنية الخاصة بالمؤسسات.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.