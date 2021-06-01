وكالة: حراك دبلوماسي أوروبي في دمشق لتفعيل المكاتب التمثيلية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل عمل بعض السفارات الأوروبية في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، أنه "أعيد تفعيل عمل سفارات ​اليونان​ وقبرص وهنغاريا في دمشق، في وقت جرى تعيين سفير جديد للسلطة الفلسطينية".

وأضافت الوكالة أن "نقابة المحامين​ في ​سوريا أعلنت​ أنها وقعت عقدا مع القائم بأعمال ​السفارة​ القبرصية في سوريا، سيفاك أفيديسيان، لاستئجار عقار جديد للسفارة في دمشق".

وأوضحت النقابة أن عقد الإيجار وقعته مؤسسة خزانة ​تقاعد​ المحامين في سوريا يمثلها نقيب المحامين، الفراس فارس، وسفارة جمهورية قبرص يمثلها، أفيديسيان.

وذكرت السفارة أن مؤسسة الخزانة ستؤجر عقارها رقم 3161، الكائن في منطقة أبو رمانة، للسفارة القبرصية "ببدل إيجار ممتاز، يعادل أضعاف بدلات الإيجار السابقة". وأشارت إلى أن ذلك "سينعكس على تحسين وإنعاش موارد صندوق الخزانة".

وأغلقت دول ​الاتحاد الأوروبي​ سفاراتها في سوريا بعد بداية ​الأزمة​ التي ما زالت مستمرة فيها منذ 2011، باستثناء جمهورية التشيك.