الأردن... إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في معابر الدخول

طالب الأردن جميع القادمين إليه، من كافة المعابر، تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة، وذلك ضمن خطة البلاد لفتح القطاعات من جديد، بعد إجراءات احترازية كثيرة بشأن مواجهة فيروس "كورونا".

وحسب موقع عمان نيوز الأردني، تبدأ المعابر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ شرط وجود فحص "بي سي آر" الخاص بفيروس "كورونا"، قبل 24 ساعة من دخول الأردن، أو إبراز شهادة تطعيم بأحد لقاحات "كورونا".

وتابع الموقع أنه فى حالة توفر شهادة تقول إن من يدخل إلى الأردن تم تلقيه لقاح "كورونا"، فيمكن لشهادة فحص "بي سي آر" أن تكون موجودة قبل 72 من القدوم إلى المعابر.

وحسب الموقع "اشترطت الخطة التسجيل على المنصة الخاصة بالقادمين من الخارج Visit Jordan لغايات التوثيق والحصول على QR Code، ولغايات الموافقة للقادمين برا لغير الحاصلين على شهادة مطعوم معتمدة".

وأمس، سجل الأردن 723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 736534 إصابة.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 715796 حالة شفاء، بعد تسجيل 1174 حالة إضافية أمس، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9462 حالة.