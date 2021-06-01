تشمل رفع الحجر الإجباري... تونس تبدأ تطبيق إجراءات خاصة بالوافدين

بدأت تونس، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تطبيق جملة من الإجراءات الخاصة بالوافدين من الخارج.

وتشمل الإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، رفع الحجر الصحي الإجباري، وإعفاء جهات معينة من تقديم شهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لفيروس "كورونا".

وتشمل الجهات التي يخصها القرار، بحسب "قناة نسمة" الخاصة، جميع الوافدين الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لـ"كورونا"، مع ضرورة تقديم شهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

ويخص القرار كذلك، الوافدين الذين ثبت إصابتهم بالفيروس منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر، مع تقديم بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

وفيما يتعلق بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة (لم يتلقوا اللقاح وليسوا متعافين من الفيروس)، فعليهم الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لـ"كوفيد-19" حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.

وستواصل السلطات الصحية في البلاد حملات المراقبة، التي تشمل إجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإخضاع من ثبت إصابته بالفيروس بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض، بحسب المصدر ذاته.