برعاية روسية... عودة المهجرين إلى قرى اللجاة بريف السويداء بعد سنوات

عادت عشرات العائلات المهجرة من عشائر البدو إلى قرى الشياح، الشومرة، العلالي، المدورة، في منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء.

مصدر أمني قال لـ "سبوتنيك"، إن الجهات المختصة في المحافظة، بالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي في المنطقة الجنوبية، أعادت عشرات العائلات التي هجرت من قراها في الريف الغربي للسويداء بمحاذاة اللجاة منذ عدة سنوات، والعمل مستمر لاستكمال عودة باقي المهجرين إلى باقي القرى في أرياف السويداء.

وأوضح المصدر أن الأهالي كانوا نازحين إلى عدة مناطق من ريف درعا الشرقي على مدى السنوات الماضية، وبعد مطالبات عديدة من القوات الروسية الضامنة لاتفاق التسوية في المنطقة الجنوبية، تم العمل على إعادتهم بجهود مشتركة بين الجهات المعنية السورية ومركز المصالحة الروسي في المنطقة الجنوبية.

© Sputnik . Jumana Hamdan عودة عشرات العائلات المهجرة من عشائر البدو إلى قرى الشياح الشومرة العلالي المدورة في منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، سوريا 1 يونيو 2021

وأشار المصدر إلى أن أهالي القرى الأربعة الذين هجروا من قراهم إلى عدة مناطق في ريف درعا الشرقي، عانوا كثيرا خلال سنوات نزوحهم ليجدوا أنفسهم اليوم وبعد عودتهم أمام وضع أكثر صعوبة، نتيجة الدمار الكبير في المنازل والبنى التحتية الذي خلفته المواجهات مع المجموعات الإرهابية التي كانت تتحصن في تلك القرى.

© Sputnik . Jumana Hamdan عودة عشرات العائلات المهجرة من عشائر البدو إلى قرى الشياح الشومرة العلالي المدورة في منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، سوريا 1 يونيو 2021

تحسين الواقع الخدمي لهذه القرى بعد عودة أهلها إليها، هو الأولوية التي تعمل عليها الجهات المختصة مع المحافظة في الوقت الراهن، وبما يمكن هذه العائلات من الاستقرار ومتابعة نشاطاتهم الاقتصادية خاصة في مجال تربية المواشي ودعم الثروة الحيوانية، وفق ما أكد المصدر.