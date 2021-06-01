المغرب يعلن تخفيف قيود "كورونا" والملك يصدر أمرا بشأن المساجد المغلقة

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الاثنين، توجيهات جديدة بشأن فتح المساجد المغلقة بسبب فيروس "كورونا".

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، إن "العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي للمساجد المغلقة بسبب كورونا"، موضحا أن "عملية فتح المساجد المغلقة ستجري بالآليات المتفق عليها مع السلطات الصحية والإدارية للبلاد"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأصدرت وزارة الأوقاف المغربية بيانا بالعملية، مشددة على أنه "سيعلن لاحقا عن جدولة عملية الفتح". أوضحت الوزارة، أنها "تؤكد بهذه المناسبة على أن أداء الصلوات وصلاة الجمعة في جميع المساجد سيظل مطابقا للاحترازات الضرورية لتفادي العدوى بالجائحة ولا سيما احترام التباعد وارتداء الكمامات".

وأضافت: "على المصلين والمصليات المجيء إلى المساجد على وضوء، لأن بيوت الوضوء ستظل مغلقة".

وقررت الحكومة المغربية، أمس الإثنين، "تخفيف الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة كورونا إثر النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بالفيروس، والتقدم المحرز في حملة التلقيح".

وأفاد بيان حكومي بأن التدابير الجديدة التي ستطبق اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 يونيو/ حزيران "تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي عند 75 في المائة".

كما تشمل التدابير "افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية".