الخاطر: قطر تأمل في تعزيز علاقاتها مع روسيا

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، مساعد وزير الخارجية، لؤلؤة الخاطر، اليوم الثلاثاء، عن أملها بأن يشكل منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فرصة لتعزيز العلاقات بين الدوحة وموسكو.

الدوحة - سبوتنيك. وحول مشاركتها في المنتدى، قالت الخاطر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أشارك في منتدى سان بطرسبورغ هذا العام بصفتي المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، وهو منصة مفتوحة للحوار البناء بين قادة العالم والخبراء والأكاديميين والإعلاميين".

وأضافت "هذه هي المرة الأولى التي نأخذ فيها المنتدى إلى روسيا، ونأمل أن يشكل منتدى سان بطرسبورغ فرصة لنا لتعزيز العلاقات خلال تواجد المنتدى في روسيا الاتحادية الصديقة".

كما أشارت الخاطر إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيشارك في جلسة للمنتدى بعنوان "غرب آسيا وشمال أفريقيا: الطرق نحو السلام والازدهار"، لافتة إلى أنه "سيلتقى أيضا بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، للبناء على النقاشات حول المواضيع الثنائية وقضايا المنطقة"، إضافة إلى لقائه بعدد من رجال الأعمال الروس لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

هذا وينطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، غدا الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من يونيو/ حزيران المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبوفوروم".

وتشارك قطر في نسخة المنتدى هذا العام كـ"دولة ضيف" بوفد كبير يضم نحو 500 شخص.