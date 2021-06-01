إنشاء أكبر موقف للسيارات يعمل بالطاقة الشمسية في مطار أبوظبي

أعلنت شركة "مطارات أبوظبي"، المالك والمشغل للمطارات الخمسة في الإمارة، وشركة "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن اكتمال أكبر موقف للسيارات في أبوظبي يعمل بالطاقة الشمسية.

تم تركيب مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3 ميغاواط. سيتم استخدام الطاقة المولدة من المشروع لتشغيل مواقف السيارات، مع استخدام الطاقة الزائدة في تغذية أقسام أخرى من المطار، بحسب ما ذكر موقع شركة "مصدر".

وعلق شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي قائلاً: "تم تصميم مبنى المطار الجديد ليس فقط لتقديم تجربة ركاب سلسة للغاية ولكن أيضًا للحفاظ على التراث الطبيعي الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة. طوال فترة تطويره، قمنا بدمج التكنولوجيا التي تتيح الاستدامة وتحمي البيئة وإنشاء مبنى أنظف وأكثر اخضرارًا وأكثر صداقة للبيئة".

We are delighted to announce that construction of the largest solar-powered car park in #AbuDhabi at the @AUH's #MidfieldTerminal is complete.

Read more about it: https://t.co/VHF549WnN7 pic.twitter.com/Vac6ZRvwmQ — Masdar (@Masdar) June 1, 2021

​قدم قسم خدمات الطاقة خطة كاملة للمشروع، بما في ذلك التمويل والتصميم والمشتريات والبناء. وبموجب شروط الاتفاقية، ستوفر شركة "مصدر" أيضًا خدمات التشغيل والصيانة لمدة 25 عامًا.

تهدف استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050 إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في الدولة إلى 50 في المئة. وفقًا لتقرير "REmap 2030" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، يمكن أن توفر الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح ما يقرب من 6 في المئة من إجمالي توليد الطاقة في الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.