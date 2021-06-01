المغرب... إيقاف عنصرين مواليين لـ "داعش" خططا لاستهداف منشآت حيوية

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، توقيف عنصرين مواليين لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد، كانا يجهزان لاستهداف منشآت حيوية.

أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "عنصرين خطيرين مواليين لـ"داعش"، أعمارهما 24 و37 سنة، ينشطان في دوار تامدافلت (ضواحي ميسور) ودوار بني خلاد (ضواحي تازة)"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأحد الموقوفين هو معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بعد عودته من الساحة السورية العراقية، حيث انخرط في صفوف التنظيم الإرهابي.

وأسفرت عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهما عن العثور على أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.

وأظهرت التحريات الأولية أن المشتبه فيهما، اللذين أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم "داعش"، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية، وذلك خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.

وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية مع استمرار التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن المشاريع الإرهابية التي خططا لها وكذا رصد مشاركين محتملين لهما، بحسب المصدر ذاته.