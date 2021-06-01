وزير صحة سابق يكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود

كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري ووزير الصحة الأسبق، عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض "الفطر الأسود".

وقال الوزير الأسبق، إن الفطر الأسود مرض قديم، يصيب الأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة.

وأوضح أن الفطر الأسود مرض غير معد، ولا يحتاج لعزل، علي عكس الإنفلونزا أو فيروس كورونا، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبعث حاتم برسالة طمأنة للمواطنين بشأن العلاج اللازم للفطر الأسود، موضحا أنه متوفر بمصر منذ أكثر من عشرين عاما.

وأعرب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عن اندهاشه من حالة الخوف السائدة بين المواطنين، عقب اكتشاف بعض الحالات المصابة بالفطر الأسود.

وفي الإطار ذاته، قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة المصرية لقطاع الطب الوقائي، إن الفطر الأسود نوع من أنواع الفطريات المتواجدة في البيئة منذ أكثر من قرن ونصف.

وأوضح أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بالفطر الأسود في عام 1885 بأوروبا، مشيرا إلى أن الفطريات ومنها الفطر الأسود كائنات ضعيفة.